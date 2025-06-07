Українців попередили про підвищення цін на житній хліб

У сезоні-2025/2026 років очікується дефіцит українського жита, що неминуче призведе до подорожчання житнього хліба.

Про це директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський заявив в інтерв`ю Інтерфакс-Україна.

"Із упевненістю можна сказати, що на 100% в сезоні-2025/26 буде дефіцит жита. Уже зараз в Україні частково переробляється польське жито, а хлібопекарні користуються балтійським житнім борошном. Це, на жаль, вже наші реалії", – сказав Рибчинський.

За словами очільника асоціації, причиною дефіциту жита є небажання українських сільгоспвиробників сіяти культуру, оскільки її врожайність на третину нижча, ніж у пшениці – до 40 ц/га, порівняно із 60 ц/га.

Крім того, раніше весь дефіцит жита на українському ринку покривався з Білорусі, що й призвело до скорочення обсягів виробництва жита в Україні – аграріям було складно конкурувати з білоруським імпортом. Водночас жито не належить до числа популярних експортних культур. Попит на жито є лише на внутрішньому ринку.

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Рибчинський зауважив, що наразі ціна на жито значно зросла: якщо у 2024 року 1 тонна жита коштувала 6-7 тис. грн, то станом на травень 2025 року – 12-14 тис. грн.

Він пояснив, що це вплине на подорожчання житнього хліба.

"Наразі ціна українського житнього борошна – 18 тис. грн за тонну, з імпортної сировини – близько 20 тис. грн, тоді як торік у травні житнє борошно коштувало 10 тис. грн. Це не просто буде зростання ціни на житній хліб – багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати", – попередив голова асоціації.

Очільник спілки "Борошномели України" спрогнозував, що 2025/2026 маркетинговий рік Україна проживе із дефіцитом жита і купуватиме його на зовнішніх ринках за європейськими цінами. Відтак у 2026/2027 МР, найімовірніше, сільгоспвиробники збільшать площі під житом, припустив Рибчинський.

Як повідомлялося, раніше у Нацбанку України констатували, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують їх. Тому у випадку повторення неврожаю цього року інфляція зростатиме меншими темпами, адже дефіцит вітчизняної продукції закриватиме імпорт.