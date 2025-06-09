Ціни на нафту знижуються на тлі торговельних перемовин США та Китаю

Ціни на нафту 9 червня знизилися, проте зберегли більшу частину зростання, що тривало минулого тижня. Інвестори стежили за торговельними перемовинами між США й Китаєм, що відбулися у Лондоні, сподіваючись на покращення економічних перспектив і зростання попиту на паливо.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів, до $66,41 за барель, а West Texas Intermediate знизилася на 4 центи – до $64,54 за барель, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що перспектива торговельної угоди між США й Китаєм підвищила схильність інвесторів до ризику.

Троє головних помічників президента Дональда Трампа мали зустрітися з китайськими колегами на першому засіданні механізму економічних і торговельних консультацій між двома країнами. Оголошення про зустріч з’явилося після телефонної розмови між Трампом і президентом Сі Цзіньпіном на тлі напруженості щодо контролю Китаю над експортом рідкісноземельних матеріалів.

Минулого тижня Brent зросла на 4%, а WTI – на 6,2%, що стало першим тижневим зростанням після трьох тижнів падіння.

"Сира нафта марки Brent наблизилася до верхньої межі свого торгового діапазону завдяки покупкам, заохоченим зниженням побоювань щодо мит", – зазначив Тім Еванс з Evans Energy.

У США рівень безробіття у травні залишився стабільним, що збільшило ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) й підтримало зростання ринку.

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Водночас зростання експорту Китаю у травні сповільнилося до тримісячного мінімуму, а дефляція на заводських порогах досягла найгіршого рівня за два роки. Дані також показали, що імпорт сирої нафти до Китаю скоротився до найнижчого добового рівня за чотири місяці, оскільки державні й незалежні нафтопереробні заводи пройшли масштабне технічне обслуговування.

Перспектива торговельної угоди між США й Китаєм, яка могла б підтримати економічне зростання й попит на нафту, компенсувала побоювання збільшення пропозиції ОПЕК+ після того, як група 31 травня оголосила про чергове значне підвищення видобутку в липні.

За оцінкою HSBC, ОПЕК+ прискорить зростання постачання у серпні й вересні, що може збільшити ризики зниження прогнозованої ціни на Brent у ІV кварталі 2025 року.

Аналітики Capital Economics вважають, що нові темпи зростання видобутку ОПЕК+ залишаться стабільними, тоді як ING зазначає, що знижка WTI до Brent скорочується через збільшення виробництва ОПЕК+, зростання постачання сирої нафти в США й можливе скорочення видобутку наступного року.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.