Рада розгляне зміни до бюджету на початку липня: видатки збільшать на 400 мільярдів, військові просили вдвічі більше

Верховна Рада почне розглядати законопроєкт про збільшенням видатків державного бюджету на оборону на 400 мільярдів гривень на початку липня.

Ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому парламент має в середині серпня, розповіла голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа українській редакції Forbes.

Крім збільшення витрат на оборону, законопроєкт може передбачати інші точкові зміни до держбюджету, зауважила голова комітету. За її словами, одна з таких можливих змін – збільшення фінансування ліків для тяжкохворих з рідкісними хворобами..

За даними джерел видання, дотичних до обговорення змін, військові просили збільшити фінансування на 750 млрд грн, однак уряд зрештою зупинився на сумі близько 400 млрд грн.

Своєю чергою Підласа припустила, що збільшення видатків на оборону на 400 млрд грн може бути не останнім цього року.

"Адже ситуація на полі бою і потреби оборони можуть дуже швидко змінюватись", – зазначила очільниця бюджетного комітету.

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Як повідомлялося, 5 червня міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що Кабмін найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією збільшити видатки державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил. Водночас він не уточнив параметри збільшення видатків.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн, ідеться про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.