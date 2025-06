Верховний Суд підтвердив законність примусової передачі акцій "Укртатнафти" в управління Міноборони

Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ "ТФПНК "Укртатнафта" в умовах воєнного стану.

Такер рішення суд ухвалив 5 червня, залишивши без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову – без змін, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зокрема, суд підтвердив, що примусове вилучення акцій "Укртатнафти" відбулося на законних підставах – відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій. Судові спори цієї категорії охоплюють кілька типів вимог: витребування акцій, оскарження рішень військового командування, а також зміни у менеджменті та установчих документах компаній, – зауважили у Мін’юсті.

За даними міністерства, станом на червень 2025 року, на розгляді у судах перебувають 13 справ, учасником у яких є Кабмін, та 2 справи, відповідачем у яких є держава в особі Мін’юсту. У всіх вказаних справах прийняті рішення про відмову у задоволені позову. Крім того, Верховний Суд виніс остаточні судові рішення у 14 судових справах.

Читайте також: Втрати "Укрнафти" та "Укртатнафти" під керівництвом Коломойського оцінили у 100 мільярдів

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад та керівника.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, станом на другий квартал 2022 року 43,05% акцій "Укртатнафти" належало НАК "Нафтогаз України", а решта – низці кіпрських компаній: Kornelius Holdings Ltd (6,28%), Besato Consulting Ltd (5,23%), Dagosel Investment Ltd (5,21%), Apsolins Ltd (6,76%), Lextermal Ventures Ltd (5,84%); Ralix Services Ltd (7,67%). Власники решти близько 20% компанії, як і раніше, не розкриваються.

Як відомо, бізнесмен Олександр Ярославський раніше визнавав, що йому належить 28,4% акцій ПАТ "Укртатнафта", така ж частка належить групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які здійснювали оперативний контроль над підприємством до осені 2022 року, коли частки приватних акціонерів передали в управління Міноборони.