Бізнес і населення збільшили інвестиції в ОВДП за рік на 25%, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів України в травні цього року залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Станом на 1 червня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та Національного банку України (36,3%).

Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,3% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,03%.

У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (із 1 червня 2025 року до 1 червня 2024 року) зріс на понад 25%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок червня (у червні торік було 3,9%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у травні складала 16,2%, у євро – 3,2%.

Цього року через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 191 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.





Як повідомлялося, Міністерство фінансів України в квітні цього року залучило від випуску державних облігацій 45 млрд грн в еквіваленті: 37 млрд грн та $192 млн.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів знизило ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій внутрішньої державної позики.

До того повідомлялося, що Україна за 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики залучила понад 3,3 трлн грн через ОВДП.