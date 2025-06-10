Негода спричинила знеструмлення у трьох областях. Рівень споживання електроенергії знижується

Через грозу та сильний вітер на ранок 10 червня повністю або частково залишались знеструмленими 29 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. До кінця доби бригади обленерго планують заживити усіх абонентів.

Водночас енергетики фіксують тенденцію до зниження споживання електроенергії. Станом на 9:30, його рівень був на 7,7% нижчим, ніж у понеділок. Причини – спадання спеки у більшості регіонів, а також ясна погода майже на всій території України, що сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 9 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 6 червня.

Утім, в "Укренерго" наголошують на необхідності перенести активне енергоспоживання на денний часу та закликають користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 червня, внаслідок грози, граду та вітру були частково або повністю знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.