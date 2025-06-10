Кабмін змінив статут та положення про наглядову раду "Нафтогазу" (оновлено)

Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України" та положення про наглядову раду.

Очікується, що це має підвищити ефективність управління, прозорість та підзвітність компанії, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"У межах реформи корпоративного управління наглядова рада затверджує стратегічний, інвестиційний та фінансовий плани компанії, а також звіт про виконання фінансового плану. Крім цього, вона подає на затвердження уряду пріоритети розвитку НАК "Нафтогаз України", які відображаються у листі очікування власника", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що виключною компетенцією наглядової ради є питання звільнення та призначення членів правління. Уряд, як акціонер НАК "Нафтогаз України", не менше одного разу на три роки проводить незалежну оцінку діяльності наглядової ради.

Востаннє незалежна оцінка діяльності наглядової ради "Нафтогазу" була затверджена урядом у квітні 2025 року. Більшість членів наглядової ради складають незалежні члени.

Новий статут НАК "Нафтогаз України" та положення про наглядову раду компанії затверджені постановою уряду №643 від 4 червня 2025 року, уточнює Інтерфакс-Україна.

Згідно з п.90 статуту НАК, наглядова рада ухвалює рішення простою більшістю голосів її членів від їхньої загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

До її функцій належить обрання і припинення повноважень голови та членів правління компанії, прийняття рішення про їхнє відсторонення від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

Нагадаємо, незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" є Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Гейден, Маріно Ентоні Вільям, Гуквей Річард Марк, представниками держави – Наталія Бойко, Ростислав Шурма, Костянтин Мар'євич.

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Як повідомлялося, раніше Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Через внесення змін до статуту наглядова рада НЕК "Укренерго" відмовилася розглядати питання призначення нового голови правління, якого мали затвердити 4 червня.

Відомо, що до фіналу відбору увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії, оскільки зміни до статутів компаній не були погоджені з міжнародними донорами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також з "Енергетичним співтовариством".