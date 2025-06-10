Майже 41 тисяча українців отримує допомогу по безробіттю. Яка сума виплат?

Станом на кінець травня цього року кількість безробітних українців, які отримували допомогу по безробіттю в Державній службі зайнятості, складає 40,7 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

Зараз максимальний розмір допомоги по безробіттю складає від 3,6 тис. до 8 тис. грн.

Мінімальну суму станом на кінець травня отримували майже 1,2 тис. безробітних, максимальну – майже 11 тис.

Найчастіше виплати допомоги Служби зайнятості отримували люди, які втратили роботу в Дніпропетровській області – майже 4 тис., у Харківській – 2,6 тис. та Полтавській – 2,5 тис.

Найменше безробітних, яким були передбачені подібні виплати, – у Херсонській області – 380 людей та в Закарпатській – трохи більше 800 шукачів роботи.

Станом на кінець квітня кількість осіб, які отримували допомогу по безробіттю, становила більше 41 тис., на кінець березня – 42 тис., на кінець лютого та січня – по 45 тис. Тобто за пів року кількість отримувачів такої допомоги скоротилася.

Як повідомлялося, на ринку праці в Україні за травень цього року зросла як кількість нових вакансій, так і резюме. Так, кількість вакансій збільшилася на 7% у річному вимірі, а кількість резюме – на 36%. Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них зберігається високим.

Також повідомлялося, що в Україні від початку літа збільшилася кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.

Як отримати виплати по безробіттю

Для того, щоб отримувати виплати, потрібно отримати статус безробітного. Це можна зробити онлайн, якщо зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua та за допомогою електронного підпису чи BankID або в електронному кабінеті шукача роботи на сайті Державної служби зайнятості за допомогою електронного підпису.

Також це можливо зробити, якщо підготувати необхідні для реєстрації документи та завітати у зручний для обслуговування центр зайнятості.

Обмеження терміну реєстрації після звільнення немає.

Після отримання статусу безробітного виплата призначається вже на наступний день. Первинне нарахування проводять після першого відвідування центру зайнятості з моменту реєстрації статусу безробітного.

Кожного 10, 20 та останнього дня місяця відомості передаються до Держказначейства. Після цього впродовж наступних п'яти днів кошти надходять на банківський рахунок.