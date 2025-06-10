Вартість 100 найдорожчих світових ІТ-брендів сягнула $3,2 трильйона. Які компанії в лідерах?

Вартість 100 найдорожчих світових ІТ-брендів сягнула $3,2 трлн, із яких $2,5 трлн припадають на 44 американських компаній.

Про це йдеться в дослідженні Brand Finance, передає Інтерфакс-Україна.

Відтак, частка брендів зі США становить 77,9%. На 24 китайських бренди припадає 11,4% загальної вартості, на 9 японських – 2,1%, на 5 південнокорейських – 3,9%, на 5 індійських – 1,7%.

Бренд Apple другий рік поспіль посідає першу сходинку в рейтингу, його вартість зросла на 11% – до $574,5 млрд. Результати опитувань свідчать, що понад 80% споживачів знайомі з цим брендом, а 45% розглядають можливість використання продуктів або послуг Apple.

Другу позицію зберіг бренд Microsoft (+35%, до $461,1 млрд), третю – Google (+24%, до $413 млрд), четверту – Amazon (+15%, до $356,4 млрд), п'яту – TikTok/Douyin (+26%, до $105,8 млрд).

Facebook (належить компанії Meta) перемістився на шосте місце (+21%, до $91,5 млрд), відтіснивши вниз Samsung (+9%, до $89,4 млрд).

Найрізкіше зростання вартості в ІТ-сегменті зафіксував бренд Nvidia (+98%, до $87,9 млрд), який піднявся на восьму сходинку з десятої минулого року.

Він змістив униз Instagram (також належить Meta), вартість якого зросла на 13% (до $79,9 млрд) і Oracle (+8%, до $57,4 млрд).

Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг у квітні зріс до $569 млн, що на $24 млн більше, ніж у березні 2025 року. Таким чином, експорт українських IT-послуг вперше перевищив показники минулого року – у квітні 2024 року він приніс $545 млн.

На початку червня стало відомо, що заснована в Україні ІТ-компанія Ciklum, яка наразі позиціонує себе як глобальна корпорація з головним офісом у Великій Британії, придбала польського розробника цифрових рішень GoSolve Group.