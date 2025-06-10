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Оборонні підприємства в Україні цьогоріч уже отримали пільгових кредитів на понад 1,5 мільярда

Скільки пільгових кредитів цього року отримали підприємства ОПК України?

В Україні з початку цього року видано вже 29 пільгових кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу на загальну суму 1,57 млрд грн.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. 

"За кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів. Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств – на різних стадіях розгляду", – розповів Сметанін.

Він зазначив, що станом на сьогодні доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири банки: "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк" і ПУМБ.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

На початку червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.

Автор: 

кредит (3321) оборона (518) фінансування (2053) ОПК (73) Сметанін Герман (15)


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