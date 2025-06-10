В Україні штрафи за порушення в рекламі алкоголю перевищили 192 тисячі. Які заборони було порушено?

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за перший квартал цього року виявила численні порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв. Так, за результатами проведених перевірок винесено штрафні санкції на загальну суму понад 192 тис. грн, із яких 117 тис. грн уже сплачено до державного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Закон України "Про рекламу" встановлює чіткі обмеження щодо реклами алкогольної продукції. Зокрема, заборонено:

зовнішню рекламу алкоголю, включаючи білборди, лайтбокси тощо,

трансляцію реклами на телебаченні та радіо в період з 06:00 до 23:00,

орієнтацію реклами на неповнолітніх, використання дитячих персонажів, образів молодіжної культури або популяризацію вживання алкоголю серед молоді,

рекламу алкоголю в друкованих медіа, окрім спеціалізованих профільних видань,

стимулювання до вживання алкоголю, зображення вживання напоїв як елементу успіху, популярності або привабливості.

Держпродспоживслужба закликала рекламодавців, виробників та розповсюджувачів рекламної продукції суворо дотримуватись вимог чинного законодавства, адже реклама має нести соціально відповідальне повідомлення, не порушувати права споживачів та не впливати негативно на вразливі категорії населення.

Нагадаємо, в травні Кабінет Міністрів обмежив повноваження обласних державних адміністрацій забороняти продаж алкогольних напоїв.

Також стало відомо, що Державна податкова служба України за чотири місяці 2025 року провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За результатами перевірок було нараховано штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.