В Україні почали розробляти Державну стратегію житлової політики. Що нею передбачено?

В Україні 10 червня розпочалася робота над Державною стратегією житлової політики – відбулася перша установча зустріч засідання робочої групи щодо її розробки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Метою майбутньої Стратегії є забезпечення:

реальної доступності житла – через розвиток орендного ринку, запуск ефективних фінансово-кредитних інструментів, удосконалення іпотечних програм,

справедливої участі держави у вирішенні житлових питань для ветеранів, військових, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин і молоді,

розвитку інституційної спроможності місцевої влади – громади мають отримати дієві інструменти для реалізації житлової політики на місцях,

залучення міжнародних партнерів, бізнесу, експертного середовища – для формування збалансованої, сталої моделі.

На рівні уряду вже створено міжвідомчу робочу групу, яка відповідатиме за підготовку проєкту Стратегії, узагальнення пропозицій і напрацювання рішень. Водночас функціонуватиме технічна робоча група, що займатиметься аналітикою, консультаціями та розробкою змістових блоків.

Стратегія передбачає впровадження заходів підтримки для створення доступного соціального житла, збільшення кількості житла, доступного для внутрішніх переселенців та інших осіб, які нині не можуть орендувати чи придбати житло, в тому числі для осіб із інвалідністю.

"Ми розпочинаємо роботу, яка має дати відповідь на один із базових запитів суспільства – мати дім. [...] На сьогодні пошкоджено або знищено понад 2 млн домогосподарств – це 13% усього житлового фонду країни. У країні – понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Сотні тисяч родин втратили житло повністю. Саме тому житлова політика має змінити фокус. Ми маємо створити систему", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали угоду на 50 млн євро, яка допоможе забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб.

Також стало відомо, що Кабінет Міністрів змінив порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб.