Ударостійкі вікна замість фанери: "Метінвест" профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя

Група "Метінвест" долучилася до благодійної ініціативи громадської організації Insulate Ukraine з відновлення житла та інфраструктури в постраждалих від війни регіонах України.

Першим містом, де розпочалися роботи, стало Запоріжжя, тут компанія вже профінансувала встановлення понад 1500 ударостійких вікон у пошкоджених об’єктах інфраструктури, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

В компанії пояснили, що ударостійкі вікна – це альтернатива OSB-плитам, які часто використовують для тимчасового ремонту пошкоджених будівель. Інноваційний матеріал має низку переваг: він безпечний – виготовлений зі спеціального переробленого ПЕТ-пластику без крихкої основи, тому не розбивається від вибухових хвиль чи ударів і не утворює уламків.

Водночас такі вікна мають високу теплоізоляцію, прозорість, подібну до звичайних склопакетів, стійкість до температурних коливань, а також легко та швидко монтуються.

У Запоріжжі монтаж нових ударостійких вікон розпочали з гімназії № 65, де працює "Пункт незламності". Освітній заклад не раз потерпав від ворожих обстрілів, тому там вже майже не залишилось цілих вікон. Фахівці планують встановити вікна площею близько 200 кв. м, а роботи завершать вже за два тижні.

"Наші підприємства працюють поблизу лінії фронту. Ми щодня бачимо, як важливо знаходити надійні та швидкі рішення для захисту людей. Підтримка цієї ініціативи – наш внесок у те, щоб постраждалі громади відновили не лише будівлі, а й відчуття безпеки. Ми робимо це заради наших працівників, які навіть під обстрілами тримають економіку країни й допомагають Україні вистояти", – каже гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

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"Метінвест" підтримав ініціативу Insulate Ukraine під час благодійного аукціону зі збору коштів на встановлення 10 000 вікон у будинках по всій Україні, який пройшов у Лондоні в жовтні 2024 року.

Подія зібрала представників українського та британського бізнесу, культурних діячів та міжнародних філантропів і головних інституційних партнерів, зокрема ЄБРР, Deutsche Bank і Кембриджський університет, а також інших організацій. Об’єднані прагненням допомогти Україні відновитися, вони підтримали місію Insulate Ukraine – допомогти постраждалим від війни громадам відбудувати свої домівки та життя.

"Ми раді бачити потужну підтримку від наших партнерів із корпоративного сектору України. Разом ми відновлюємо не лише будинки, а й надію", – зазначив засновник Insulate Ukraine Гаррі Блейкістон Г'юстон.

Insulate Ukraine проводить екстрену заміну вікон для цивільного населення та об’єктів інфраструктури в прифронтових містах України. Організація вже встановила понад 46 000 вікон, допомігши більш ніж 10 000 українцям відновити свої оселі.

Як повідомлялося, від початку війни "Метінвест" Ріната Ахметова спрямував вже 4 мільярди гривень на допомогу мирним жителям: ще на початку вторгнення в координації з Фондом Ріната Ахметова Метінвест запустив роботу гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", який уже допоміг півмільйону українців.

Завдяки донорам і партнерам, лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн. А за програмою протезування, реабілітації та хірургії допомогу отримали майже 140 захисників і цивільних українців.