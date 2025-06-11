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Новини
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Кабмін готує зміни до держбюджету на 400 мільярдів, їх потрібно ухвалити до вересня, – голова Бюджетного комітету Підласа

Кабмін готується подати зміни до держбюджету на 400 мільярдів, – Підласа

Кабінет Міністрів готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, оскільки цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони України через те, що від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї. 

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу"). 

Вона підкреслила, що ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, облігацій держзайму, а також грантів від партнерів

"У першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита. Я б сказала, що ця ситуація є плановою, і до кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані президентом, тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, як їх не було і в попередні роки", – пояснила Підласа.

За її словами, зараз про підвищення податків не йдеться, а всі потреби покриватимуться з кількох різних джерел.

"Наприклад, за п'ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони", – зазначила депутатка.

Крім того, додала вона, Україна отримала грант на безповоротну допомогу від Великої Британії на закупівлю зброї, і це поки єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Зокрема, йдеться про близько 82 млрд грн цьогоріч.

"Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП. Тут є простір для певного збільшення запозичень", – підсумувала Підласа.

Нагадаємо, на початку травня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Автор: 

бюджет (1833) оборона (519) фінансування (2054) ЗСУ (384)


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числа їх немає кінця
чергова зелена дегенератка!
теж послицею хоче?
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11.06.2025 17:38 Відповісти
Гарне фото обрали для публікації про неї, просто фантастично співпадає з ненажеливістю цієї дупутаткіні.
Оцей жест, наче вона показує скіль ще має нагрести під себе з бюджета
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11.06.2025 17:42 Відповісти
курва зелена кончена, і за нею прийдуть, тільки війна закінчиться, ніде не сховається, всю сім'ю привітаєм
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11.06.2025 18:00 Відповісти
А на дрони і ракети коли бабло піде? Чи краще компесації родичам платити
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11.06.2025 18:01 Відповісти
Роман, какие дроны? Сумской нацгвардии не хватает бабла на дубинки, наручники, средства защиты ...от протестующих! Уже полгода срочно закупают. А враг тем временем штурмует Сумщину.
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11.06.2025 18:24 Відповісти

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