Кабмін готує зміни до держбюджету на 400 мільярдів, їх потрібно ухвалити до вересня, – голова Бюджетного комітету Підласа

Кабінет Міністрів готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, оскільки цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони України через те, що від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї.

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу").

Вона підкреслила, що ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, облігацій держзайму, а також грантів від партнерів.

"У першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита. Я б сказала, що ця ситуація є плановою, і до кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані президентом, тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, як їх не було і в попередні роки", – пояснила Підласа.

За її словами, зараз про підвищення податків не йдеться, а всі потреби покриватимуться з кількох різних джерел.

"Наприклад, за п'ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони", – зазначила депутатка.

Крім того, додала вона, Україна отримала грант на безповоротну допомогу від Великої Британії на закупівлю зброї, і це поки єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Зокрема, йдеться про близько 82 млрд грн цьогоріч.

"Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП. Тут є простір для певного збільшення запозичень", – підсумувала Підласа.

Нагадаємо, на початку травня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.