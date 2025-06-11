Фонд енергоефективності України отримає 18 мільйонів євро від Німеччини та ЄС

Фонд енергоефективності України (EEF) отримає фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу.

Про це йдеться в повідомленні Представництва ЄС в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей внесок посилює постійну підтримку ЄС і Німеччини енергетичної незалежності та зеленого відновлення України й дозволить EEF розширити свої програми енергоефективності житлових будинків, охоплюючи більшу кількість користувачів", – сказано в повідомленні.

Асоціації власників житла залишаються ключовими партнерами в реалізації діяльності Фонду. Їхня роль в ініціюванні та управлінні проєктами з реконструкції будівель є важливою для досягнення результатів на місцях.

За словами пані посла ЄС в України Катаріни Матернової, на сьогодні вже реалізовано 1500 проєктів.

"Сьогодні, коли Росія майже щоночі обстрілює українські домівки, програма Фонду VidnovyDIM допомагає родинам покривати витрати на ремонти стін, дахів і вікон, аби вони могли повернутися додому безпечно та гідно. Паралельно через програму EnergoDIM ми продовжуємо підтримувати термомодернізацію старих будівель, що дозволяє зменшувати енергоспоживання та щомісячні витрати", – зазначила Матернова.

Вона наголосила, що нині Фонд щороку заощаджує стільки енергії, скільки споживає місто подібне до Чернівців.

Фонд енергоефективності (EEF), який підтримується Європейським Союзом (104 млн євро) та Німеччиною через трастовий фонд, що управляється IFC, реалізує дві флагманські програми для асоціацій власників житла. VidnovyDIM пропонує повні гранти та технічну допомогу для ремонту житлових будинків, пошкоджених під час війни, що охоплює структурні та енергетичні роботи. EnergoDIM, запущений у 2019 році, надає співфінансовані гранти для комплексної термомодернізації – утеплення, нові вікна, системи опалення та енергоменеджмент – що допомагає зменшити споживання енергії, знизити рахунки та підвищити комфорт.

Як повідомлялося, в травні Міністерство економіки України анонсувало запуск "Зеленої платформи", на якій розміщатимуть програми з енергомодернізації.

У листопаді минулого року Міністерство розвитку громад та територій спільно з провідними фахівцями та організаціями у сфері енергоефективності розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні. Йдеться про будівлі з близьким до нульового споживання енергії.