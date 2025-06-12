Українці суттєво збільшили попит на гібридні авто. Лідери продажів

Упродовж травня український автопарк поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 55% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (439 од.). Другий результат у Nissan Qashqai (91), третій – Audi Q8 (79)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість тримає Toyota Prius (101). Також у лідерській трійці: KIA Niro (65) та Ford Fusion US (59).

Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.

Також упродовж травня українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 12% більше, ніж у травні 2024 року.