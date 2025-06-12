США можуть зіткнутися з дефолтом за держборгом у другій половині літа, – Бессент
Сполучені Штати Америки можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа.
Як пише Bloomberg, про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент на слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу, передає liga.net.
На питання, коли у США закінчаться гроші для сплати рахунків за державним боргом у розмірі понад $36,9 трлн, Бессент відповів, що, за його очікуваннями, це станеться в середині або наприкінці літа.
Утім, за словами міністра фінансів США, передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", яка може бути неточною.
Bloomberg зазначає, що літо технічно триває з 20 червня по 22 вересня. Бюджетне управління Конгресу раніше заявило, що, за його прогнозами, у США закінчаться гроші на сплату боргу вже в середині серпня.
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Бессент також наголосив, якщо податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа не буде прийнятий, країна може зіткнутися із найбільшою фінансовою кризою з 2008 року.
За його словами, якщо не вирішити питання з лімітом державного боргу, це стане найважчим ударом за останні 15 років.
Крім цього, Бессент уточнив, що нинішня адміністрація країни хоче знизити рівень дефіциту до менш ніж 4% до кінця президентського терміну Трампа.
Як повідомлялося, у травні рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США з "Aaa" до "Aa1". США мали бездоганний рейтинг "Ааа" з 1919 року.
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Ось так 1 фашиський довбакряк може зруйнувати країну за пару місяців
Проте не проаналізувати і вивчити помилки України могли лише лохи
1) долар США буде коштувати 1:1 з доларом Зімбабве,
2) який величезний поток імпорту йде в США,
3) чи знайдеться хтось в світі після такої роздачі фантиків, хто погодиться нашару передавати в США свої товари,
4) і який коллапс буде всередині США після цього.
Трампа трахнуть мексиканськім кактусом за таке, причому американські мілліардери будуть платити золотом, шоб бути в першій сотні тих, хто буде дефлорувати Трампа.
ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были
казенные постели с одеялами, на которых
было написано «Ноги», облачены они были,
как и старухи, в мышиный туальденор, но
благодаря молодости и силе они питались
лучше воспитанниц. Они крали в доме все,
что не успевал украсть Альхен. Паша
Эмильевич мог слопать в один присест два
килограмма тюльки, что он однажды и сделал,
оставив весь дом без обеда."