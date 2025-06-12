БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 688 23

США можуть зіткнутися з дефолтом за держборгом у другій половині літа, – Бессент

США можуть зіткнутися з дефолтом у другій половині літа, – Бессент

Сполучені Штати Америки можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа.

Як пише Bloomberg, про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент на слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу, передає liga.net.

На питання, коли у США закінчаться гроші для сплати рахунків за державним боргом у розмірі понад $36,9 трлн, Бессент відповів, що, за його очікуваннями, це станеться в середині або наприкінці літа.

Утім, за словами міністра фінансів США, передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", яка може бути неточною.

Bloomberg зазначає, що літо технічно триває з 20 червня по 22 вересня. Бюджетне управління Конгресу раніше заявило, що, за його прогнозами, у США закінчаться гроші на сплату боргу вже в середині серпня.

Читайте також: S&P знизило до дефолту рейтинг за ВВП-варрантами України

Бессент також наголосив, якщо податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа не буде прийнятий, країна може зіткнутися із найбільшою фінансовою кризою з 2008 року.

За його словами, якщо не вирішити питання з лімітом державного боргу, це стане найважчим ударом за останні 15 років.

Крім цього, Бессент уточнив, що нинішня адміністрація країни хоче знизити рівень дефіциту до менш ніж 4% до кінця президентського терміну Трампа.

Як повідомлялося, у травні рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США з "Aaa" до "Aa1". США мали бездоганний рейтинг "Ааа" з 1919 року.

Автор: 

дефолт (100) США (4983) Бессент Скот (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Ай, ой. А що сталрся? Трамп до кінця 2025 не просидить. Це вже точно.
показати весь коментар
12.06.2025 12:05 Відповісти
+6
оце, я розумію, тупі піндоси обрали!!!
показати весь коментар
12.06.2025 12:12 Відповісти
+6
Тільки ЄС , Канада та навіть Австралія відходять від доллара у бік Євро, золота і кріпти
Ось так 1 фашиський довбакряк може зруйнувати країну за пару місяців
показати весь коментар
12.06.2025 12:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай, ой. А що сталрся? Трамп до кінця 2025 не просидить. Це вже точно.
показати весь коментар
12.06.2025 12:05 Відповісти
Нігуя США не станеться - в них друкарський станок долярів
показати весь коментар
12.06.2025 12:11 Відповісти
Тільки ЄС , Канада та навіть Австралія відходять від доллара у бік Євро, золота і кріпти
Ось так 1 фашиський довбакряк може зруйнувати країну за пару місяців
показати весь коментар
12.06.2025 12:23 Відповісти
Так це вже десятиліття в них держборг трл дол і нічого - вирулюють
показати весь коментар
12.06.2025 12:28 Відповісти
Так, це правда, але тодішні президенти розумною політикою дефолту не допускали. При Трампа говорити не буду окрім одного - до попередників він вже не доросте.
показати весь коментар
12.06.2025 12:46 Відповісти
Не відходить.
показати весь коментар
12.06.2025 12:32 Відповісти
воно-то так. але 70% власників держборгу - це уряди штатів, американські пенсійні фонди, корпорації, приватні інвестори. друкарський станок - це інфляція і гіперінфляція. приємного мало.
показати весь коментар
12.06.2025 12:25 Відповісти
Їм не привикати - вийдуть сухими з води
показати весь коментар
12.06.2025 12:31 Відповісти
Поясніть, як можна вийти сухим із води? США торік витрачала на оплату за боргами 1,2 трильйона доларів. Це рекорд за всю історію. Це на 20% більше, ніж бюджет на оборону.
показати весь коментар
12.06.2025 12:39 Відповісти
не цього разу. завдяки трумпу вже не вийде: експорт інфляції з америки в світ із початком торгових воєн і початком відмови від доллара в міжнародних розрахунках - обмежений; фондовий ринок США, шо завжди був пилососом зайвих грошей, уже занадто перегрітий, а враховуючи недавні дії трампа по маніпуляції ринками і заробітку на цьому бабла - довіра опустилася в район плінтуса.
показати весь коментар
12.06.2025 12:39 Відповісти
там не в этом дело, станок не поможет, если сша не покажет возможности выплачивать свой долг
показати весь коментар
12.06.2025 12:45 Відповісти
оце, я розумію, тупі піндоси обрали!!!
показати весь коментар
12.06.2025 12:12 Відповісти
У нас не краще обрали у 2019 , а навіть гірше
Проте не проаналізувати і вивчити помилки України могли лише лохи
показати весь коментар
12.06.2025 12:24 Відповісти
https://usdebtclock.org/ Трамп героїчно знизив швидкість зростання боргу.
показати весь коментар
12.06.2025 12:46 Відповісти
Якщо обирати в президенти всякіх коміків та нарциссів....
показати весь коментар
12.06.2025 12:25 Відповісти
Це все фігня..., не можливо стати банкротом, якщо борг номінований грошима, які ти сам друкуєш надрукуєш ще, і роздаси борги усім кому винен... питання при тому у скільки разів знеціниться твоя бумага це вже інше за останні 25 років, кожного разу коли в США настає питання, боргу-дефолту, ні разу США не вибрали дефолт..., а вибрали надрукувати ще бабла і роздати всім кому вони винні... і успішно знецінити свою бумагу, це прекрасно видно по ціні золота 250$ унція в 2000 році і майже 3500$ унція на сьогодні...
показати весь коментар
12.06.2025 12:29 Відповісти
З одного боку - так. Надрукуй фантиків і роздай всім, кому винен. А з іншого боку - ні. Просто подумайте,
1) долар США буде коштувати 1:1 з доларом Зімбабве,
2) який величезний поток імпорту йде в США,
3) чи знайдеться хтось в світі після такої роздачі фантиків, хто погодиться нашару передавати в США свої товари,
4) і який коллапс буде всередині США після цього.
Трампа трахнуть мексиканськім кактусом за таке, причому американські мілліардери будуть платити золотом, шоб бути в першій сотні тих, хто буде дефлорувати Трампа.
показати весь коментар
12.06.2025 12:48 Відповісти
Хіба шо робити це обережно. Але ж в Трампа "і його молодої команди" (С) якось фінансової обізнаності і наявності мізків не наблюдається.
показати весь коментар
12.06.2025 12:49 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2025 12:31 Відповісти
😁😁😁"Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо
ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были
казенные постели с одеялами, на которых
было написано «Ноги», облачены они были,
как и старухи, в мышиный туальденор, но
благодаря молодости и силе они питались
лучше воспитанниц. Они крали в доме все,
что не успевал украсть Альхен. Паша
Эмильевич мог слопать в один присест два
килограмма тюльки, что он однажды и сделал,
оставив весь дом без обеда."
показати весь коментар
12.06.2025 12:53 Відповісти
Українці найкращі: вибрали клоуна як і найсильніша країна світу. Але українці не чекали поки він постаріє, взяли молодого ще без альцгеймера. В нас ще все попереду
показати весь коментар
12.06.2025 12:43 Відповісти
"трамбонові мита" бумерангом вже литять у США і примножаться їм сторицею....
показати весь коментар
12.06.2025 12:49 Відповісти
не сцо, чувак, трамп прийме ще пару красивих і величних законів, всьо буде чьотко.
показати весь коментар
12.06.2025 12:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 