Україна може збільшити виробництво дронів на 40%, але бракує коштів, – Зеленський

Українська промисловість має потужності, щоб збільшити виробництво безпілотників на 40% вже цьогоріч, однак для цього бракує коштів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на міжнародному форумі GLOBSEC 2025, що проходить у Празі, передає Укрінформ.

"Ми маємо підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими і використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% у найближчому майбутньому, уже цього року. Наші заводи мають необхідні потужності, нам бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити", – зазначив він.

Голова держави закликав представників країн, які беруть участь у GLOBSEC 2025, "бути швидшими в дронах, ніж наші вороги".

Зеленський також подякував Чехії за ініціативу щодо постачання боєприпасів. "Це чітко показало, що об’єднані зусилля можуть дійсно змінити хід сучасної війни", – сказав президент.

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Як повідомлялося, за три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів на загальну суму $371,3 млн.

За підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них – на $134,8 млн.