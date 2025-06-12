ЄС відкрив ринок для українського насіння чотирьох сільгоспкультур

Рада Європейського Союзу визнала еквівалентність українських стандартів виробництва насіння буряків, соняшника, ріпаку та сої європейським вимогам.

Про це повідомили у Раді ЄС, передає liga.net.

Відтак, українське насіння цих культур отримало повний доступ до ринку ЄС без додаткових перевірок, оскільки українські стандарти контролю якості визнано рівноцінними європейським.

Україна з 2020 року має еквівалентність для зернових культур, а тепер список розширено ще на чотири культури. Це відкриває для України новий великий ринок збуту насіння.

Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо про український агроекспорт у ЄС

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.

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Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

На початку червня 2025 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української аграрної продукції на європейський ринок.