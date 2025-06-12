Кабмін ухвалив постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволяє використовувати в Україні цифрові гаманці з електронною ідентифікацією (еID). Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що цифровий гаманець – це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн.
"Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом – послуги, що будуть доступні як в Україні, так і за кордоном", – пояснили у відомстві.
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Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців – як українських, так і європейських – і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.
У Мінцифри наголошують, що це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду – тестування, технічна інтеграція та запуск.
Раніше віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.
До того повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.
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