Кількість судових справ про батьків-одинаків за три роки зросла у 67 разів. Із чим це пов’язано

Чоловіки все частіше офіційно встановлюють через суд факт самостійного виховання неповнолітньої дитини. Від початку повномасштабної війни у судовому реєстрі зафіксували щонайменше 1 255 таких справ. За понад три роки кількість таких справ зросла у 67 разів.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Для порівняння, лише шість таких справ зафіксовано з січня по травень 2022 року, тоді як в аналогічний період 2025 року їх побільшало до 400.

Кількість справ зростає рік до року. Так, за весь 2022 рік таких справ було лише 37. Вже за рік їх побільшало у 5 разів – до 180. Кількість звернень від чоловіків до суду, щоб їх визнали батьками-одинаками, у 2024 році сягнула 625 справ.

Цьогоріч суди в Україні вже розглянули щонайменше 400 подібних справ. Це у 3,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Варто зазначити, що статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон, що наразі є обмеженим для чоловіків віком від 18 до 60 років.

За словами адвокатів, за останні декілька років збільшилась кількість запитів щодо визнання чоловіків батьками-одинаками. Це можна пояснити як виїздом матерів за кордон, так й воєнним станом та мобілізацією.

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До того ж батько визнається "одиноким", якщо він: не перебуває у шлюбі; самостійно виховує та утримує дитину без участі матері.

Якщо мати померла, визнана безвісно відсутньою чи відмовилася забрати дитину з пологового будинку, то батько зобов’язаний забрати дитину та набуває статусу одинокого батька. У випадку, коли мати жива, але не бере участі у житті дитини, статус одинокого батька теж можна набути, але складніше.

Сьогодні через спроби зловживання цим механізмом для отримання відстрочки, суди та інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану. Це потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право.

Як повідомлялося, від початку 2022 року з України незаконно виїхали майже 45 тисяч чоловіків, ще майже 30 тисяч прикордонники затримали під час спроб нелегального перетину кордону.