Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів (оновлено)

Україна отримала ще 1 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за якою повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", – наголосив він.

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Євросоюзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ, додав прем’єр.

Як нагадали у Міністерстві фінансів, програма ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд країнами G7, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд). Решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

"У 2025 році Європейський Союз надав Україні 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні додали, що з лютого 2022 року ЄС є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 52,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.

Як повідомлялося, 13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи ERA. А 7 березня Україна отримала перший такий транш від Великої Британії – обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд).

У травні Україна отримала четвертий мільярд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи країн "Великої сімки" ERA.

Нагадаємо, у червні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки" за програмою ERA.