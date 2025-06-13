Хакери ГУР здійснили кібератаку на ресурси російських податкової та митної служб, – ЗМІ

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили низку кібератак на ресурси російських податкової та митної служб, тимчасово паралізувавши внутрішній документообіг.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела.

Крім того, були атаковані дотичні до митниці та податкової сервіси, такі як російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу "Контур", національна система цифрового маркування "Честный знак" та сервер електронного підпису "ГосКлюч".

Окрім того, розвідка повторила атаку на ресурси Російської залізниці (РЖД). Впродовж 12 червня було заблоковане онлайн-придбання квитків на потяги через сайт та мобільний застосункок компанії.

"РЖД" та Федеральна митна служба РФ підтвердили потужні DDoS-атаки.

Як повідомлялося, напередодні кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком".

Наприкінці січня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру "Газпрому" та "Газпромнєфть".

До того українська розвідка здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Так, із 30 грудня до 1 січня 2025 року під ударом опинилися ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська, було вражено її цифрові ресурси.