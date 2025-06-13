У Росії фіксують суттєве зростання кредитних боргів – до 2 мільярдів рублів на день

Росіяни дедалі гірше платять за кредитами, які набрали під час буму у 2023 році та у першій половині 2024-го.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.

Обсяг і частка проблемних кредитів (іпотечні, споживчі та автокредити) зростають. Зокрема, за перший квартал вони збільшилися майже на 200 млрд рублів, або приблизно на 2 млрд рублів на день.



Зрештою, банкам довелося створювати більше резервів, через що за три місяці вартість ризику у роздробі підскочила з 2,1% до 3,6%. За даними регулятора, це "істотно вище за середньоісторичне значення", яке становить приблизно 2%.



Найгірше справи з незабезпеченими споживчими позиками. Погіршення якості та зростання обсягу прострочених кредитів відбувається переважно там. Проблемні кредити збільшилися за три місяці на 139 млрд рублів або на 1,7% – до 10,5%.

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Раніше стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Також стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.