"Ситуація значно краща, ніж торік": У Міненерго заявили про стабільність енергосистеми попри сезонні навантаження

Попри літнє підвищення температури та зростання навантаження на мережу, ситуація в енергосистемі України залишається стабільною, а всі необхідні балансові розрахунки було зроблено з урахуванням досвіду минулого року.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко.

"На сьогодні в нас енергосистема збалансована повністю, ніяких відключень енергії не здійснюється, окрім тих населених пунктів, які розташовані в зоні бойових дій, де під обстрілами перебувають підстанції та лінії електропередачі", – сказав Шейко.

Він зазначив, що цього року ситуація значно краща, ніж торік, у системі з'явилися додаткові потужності, збільшився обсяг доступної генерації, а також передбачено механізми покриття дефіциту в пікові години за рахунок імпорту електроенергії.

"Ми не виключаємо можливих ризиків, зокрема через бойові дії, але якщо брати поточну ситуацію, то ми не бачимо таких ризиків – система працює стабільно", – наголосив Шейко.

Також він звернув увагу, що одним із важливих чинників стабільної роботи енергосистеми є ощадливе та раціональне використання електроенергії самими споживачами, оскільки такий підхід допоможе знизити навантаження на систему та зберегти стабільність енергопостачання.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.