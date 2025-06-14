Євросоюз заборонить європейським терміналам приймати скраплений газ з РФ, – Reuters

Європейська комісія планує заборонити терміналам з прийому скрапленого природного газу (СПГ) у Європейському Союзі надавати послуги російським компаніям.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії, передає liga.net.

Відповідно до нього, з 1 січня 2026 року термінали СПГ в ЄС не зможуть обслуговувати нові контракти з російськими експортерами. Для чинних короткострокових контрактів встановлений перехідний період до 17 червня 2026 року, а довгострокові контракти мають бути припинені до 31 грудня 2027 року.

Йдеться про частину ширших планів Брюсселя повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. У межах цього Єврокомісія також пропонує заборонити нові газові контракти з Росією вже до кінця поточного року.

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Щоб контролювати виконання заборони, компанії, що імпортують газ до ЄС, будуть зобов’язані повідомляти про країну походження палива, а також надавати деталі своїх контрактів – тривалість, обсяги, дату підписання та умови доставки.

У Reuters зазначають, що компанії можуть опиратися такій вимозі, як це вже було у минулому, якщо їм не гарантують сувору конфіденційність даних.

Єврокомісія має оприлюднити відповідні пропозиції 17 червня.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз імпортував із Росії скрапленого природного газу на суму 32,7 млрд євро.