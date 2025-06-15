Пасажиропотік через український кордон збільшився ще на 3%. Минулого року виїжджало менше

Пасажиропотік через український кордон цього робочого тижня, з 7 по 13 червня, з настанням літа, завершенням шкільного року та початком сезону відпусток зріс ще на 3% – до 590 тис. осіб.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, потік на виїзд збільшився з 311 тис. до 324 тис., тоді як на в'їзд – з 262 тис. до 266 тис.

Кількість транспортних засобів, які пройшли через пункти пропуску цього тижня, зросла зі 125 тис. до 127 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами залишився на рівні 514.

Держприкордонслужба інформувала про зростання пасажиропотоку через державний кордон України та формування через це черг. За даними відомства, найбільше навантаження спостерігається наприкінці тижня та у вихідні дні.

Як вказує Держприкордонслужба, станом на 12:00 в неділю, 15 червня, на польському кордоні найбільша черга легкових авто була на пункті пропуску "Устилуг" – 80 штук, тоді як в "Укгриніві" та "Шегинях" проходження кордону очікувало по 15 авто, в "Краківці" – 10.

На кордоні з Угорщиною черги по 20-25 машин були на всіх переходах – "Вилок", "Лужанка", "Тиса", "Дзвінкове" та "Косино".

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" проходження огляду очікувало 40 авто, в "Малому Березному" – 15.

На кордоні з Румунією чергу була на основному переході "Порубне" – 50 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року вище минулорічних: тоді за тиждень із України виїхалао 306 тис. та в'їхало 268 тис. людей, потік машин також був менший – 119 тис.

Минулого року з першого тижня червня розпочалося суттєве літнє збільшення пасажиропотоку, яке тривало п'ять тижнів поспіль.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що понад 6,9 млн українців були змушені покинути країну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.