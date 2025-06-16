БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 697 10

У Росії зафіксували різке зростання хабарництва

У Росії зафіксували різке зростання хабарництва

У Росії на тлі війни та сповільнення темпів зростання економіки фіксується різке збільшення кількості злочинів, пов'язаних з хабарами.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що у першому кварталі цього року кількість таикх правопорушень зросла на 29% рік до року – з 7300 до 9418. При цьому загалом за 2024 рік таких злочинів було виявлено 23 240, що на 14,6% більше, ніж роком раніше.

За даними Генпрокуратури РФ, за останній час у загальному показнику різко скоротилася частка дрібного хабарництва: якщо в 2017 році вона становила 48,2%, то за підсумками 2024-го – 27%, а в першому кварталі поточного року – 20,3%.

Тим часом на хабарі припадає понадполовину корупційних злочинів: у 2023 році вони займали 55,7% від загальної кількості справ, 2024-го – 60,3%, а в першому кварталі поточного року – 60,9%.

Читайте також: У Росії фіксують суттєве зростання кредитних боргів – до 2 мільярдів рублів на день

Загалом кількість корупційних злочинів в Росії у перші три місяці цього року зросла на 24% рік до року – до 15 458. При цьому на 46,5% – із 1102 до 1614 випадків – побільшало злочинів, скоєних організованими групами чи злочинними спільнотами.

Також правоохоронні органи виявили на 65,7% більше корупційних злочинів (3735 випадки), скоєних у великому та особливо великому розмірі або які завдали великої та особливо великої шкоди.

Як повідомлялося, у Росії можуть з'явитися "компанії-матрьошки", які широко використовувалися для уникнення податків на початку 1990-х і були заборонені 30 років тому.

Автор: 

хабар (522) корупція (505) росія (15157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Нах... нас відволікати від теми хабарництва в Україні?
показати весь коментар
16.06.2025 12:09 Відповісти
+1
це очевидна брехня та маніпуляція
показати весь коментар
16.06.2025 12:33 Відповісти
+1
Зростае не хабарництво,а зафиксированные прокуратурой соответствующие преступления.Это разные показатели,хитрозадые журнашлюшки.
показати весь коментар
16.06.2025 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нах... нас відволікати від теми хабарництва в Україні?
показати весь коментар
16.06.2025 12:09 Відповісти
Це не відволікання, а просто інформація. Наша ватна категорія населення завжди молилася на рашку типа там "в расии все честниє, всьо по справедлівості, путін хароший". А наші ЗМІ також переважно писали про росію в рожевих тонах.
показати весь коментар
16.06.2025 12:27 Відповісти
це очевидна брехня та маніпуляція
показати весь коментар
16.06.2025 12:33 Відповісти
Зростае не хабарництво,а зафиксированные прокуратурой соответствующие преступления.Это разные показатели,хитрозадые журнашлюшки.
показати весь коментар
16.06.2025 12:35 Відповісти
а у нас тишь да гладь! берут взятки врачи, учителя и полиция по 200грн, ганьба им)). все кто чуть выше - кристально чесные
показати весь коментар
16.06.2025 12:43 Відповісти
Зростання рівнів хробацтва?
показати весь коментар
16.06.2025 12:45 Відповісти
А толи ещё будет!всё впериди это неизбежность!!!
показати весь коментар
16.06.2025 12:50 Відповісти
Вообще ***** что в россии. За Украину лучше думать
показати весь коментар
16.06.2025 14:23 Відповісти
Ніби його там хоч колись не було.....
показати весь коментар
16.06.2025 14:30 Відповісти
Зато у нас всё стабильно! Как был высокий процент взяточничества, так и остаётся! Но мы работаем над этим вопросом, чтобы не отставать от других! 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.06.2025 20:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 