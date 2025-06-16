У Росії зафіксували різке зростання хабарництва

У Росії на тлі війни та сповільнення темпів зростання економіки фіксується різке збільшення кількості злочинів, пов'язаних з хабарами.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що у першому кварталі цього року кількість таикх правопорушень зросла на 29% рік до року – з 7300 до 9418. При цьому загалом за 2024 рік таких злочинів було виявлено 23 240, що на 14,6% більше, ніж роком раніше.

За даними Генпрокуратури РФ, за останній час у загальному показнику різко скоротилася частка дрібного хабарництва: якщо в 2017 році вона становила 48,2%, то за підсумками 2024-го – 27%, а в першому кварталі поточного року – 20,3%.

Тим часом на хабарі припадає понадполовину корупційних злочинів: у 2023 році вони займали 55,7% від загальної кількості справ, 2024-го – 60,3%, а в першому кварталі поточного року – 60,9%.

Загалом кількість корупційних злочинів в Росії у перші три місяці цього року зросла на 24% рік до року – до 15 458. При цьому на 46,5% – із 1102 до 1614 випадків – побільшало злочинів, скоєних організованими групами чи злочинними спільнотами.

Також правоохоронні органи виявили на 65,7% більше корупційних злочинів (3735 випадки), скоєних у великому та особливо великому розмірі або які завдали великої та особливо великої шкоди.

Як повідомлялося, у Росії можуть з'явитися "компанії-матрьошки", які широко використовувалися для уникнення податків на початку 1990-х і були заборонені 30 років тому.