Україна другою у світі ухвалила національний стандарт щодо екоіндустріальних парків

Україна стала першою країною в Європі та другою у світі, яка на державному рівні ухвалила національний стандарт для екоіндустріальних парків.

Як наголошують у Міністерстві економіки, новий документ закріплює чіткі критерії сталості та систему оцінювання для керуючих компаній індустріальних парків.

"Цей крок дозволить розвивати нашу переробну промисловість. Статус екоіндустріального парку це індикатор для міжнародних інвесторів, що даний парк відповідає усталеним європейським стандартам, як і вироблена в ньому продукція", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Національний стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою: "золотий", "срібний" або "бронзовий" рівень відповідності. Оцінюється ефективність управління, сталість процесів і вплив на довкілля.

Стандарт набирає чинності 1 вересня 2025 року, проте його положення вже зараз можуть використовувати ініціатори створення та керуючі компанії індустріальних парків. Рішення про затвердження стандарту було ухвалено наказом ДП "УкрНДНЦ" 5 червня 2025 року.

Екоіндустріальний парк – це індустріальний кластер, де підприємства обмінюються ресурсами, енергією та відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility. Це включає декарбонізацію, зростання доданої вартості, ефективне використання ресурсів та підвищення конкурентоспроможності української промисловості.

Нагадаємо, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.