В Україні кількість відкритих ФОП перевищує кількість закритих, – Гетманцев

В Україні станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2,17 млн.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, кількість ФОП збільшилася на 70,54 тис. у порівнянні з травнем 2024 року та на 35,08 тис. – порівняно з найменшим показником у лютому 2025 року.

Від початку повномаштабної війни кількість ФОП збільшилась на 178,82 тис.

Починаючи з березня цього року кількість відкритих ФОП (20,03 тис.) більша кількості закритих (18,48 тис.) на 1 552 суб'єкти, у квітні – відкритих (21,52 тис.) також більше, ніж закритих (17,62 тис.) на 3 899 суб'єкти, за травень – відкритих (24,57 тис.) більше, ніж закритих (16,86 тис.) на 7 717.

Найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 року – 2,18 млн. Порівняно з показником на середину червня 2025 року різниця складає 8 342 ФОП. Гетманцев очікує, що в наступному місяці кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня минулого року.

Раніше повідомлялося, що станом на травень 2025 року 1,29 млн фізосіб-підприємців мають податкові борги перед державою на понад 13 млрд грн. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.

Перед тим стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року в Україні відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців – на 44% більше, ніж торік.