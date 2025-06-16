Понад 3000 польських компаній беруть участь у відбудові України, – Свириденко

На сьогодні вже понад 3 тис. польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з польською делегацією на чолі з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Пашиком.

За словами Свириденко, кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі в 2024 році, був створений громадянами України.

"Це свідчить про тісні економічні взаємовідносини. Втім, потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим. Україна зацікавлена в більшому залученні приватного польського бізнесу до роботи з українськими виробниками та в польських інвестиціях в нашу економіку", – підкреслила Свириденко.

Польську делегацію ознайомили з поточним станом та можливостями співпраці у пріоритетних секторах, на розвиток яких сьогодні зосереджені зусилля України. Зокрема, йшлося про співпрацю у сфері енергетики та промисловості.

За підсумками зустрічі сторони домовилися організувати низку окремих зустрічей, під час яких польському бізнесу презентують інвестиційні можливості в пріоритетних секторах, а також держпрограми сприяння та підтримки інвестицій, які наразі діють в Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща збирається модернізувати інфраструктуру логістичного вузла "Славкув" (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, що дозволить значно збільшити його перевалочні потужності для обслуговування вантажопотоків у напрямку України.

Наприкінці квітня Україна на інвестиційній конференції у Варшаві (Польща) презентувала ключові аспекти концесійного проєкту в порту "Чорноморськ" у Одеській області – від потенціалу термінала до конкретних умов конкурсу та заходів з боку уряду й партнерів для забезпечення прозорості та інвестиційної привабливості.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща могла б орендувати або купити порт у Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря й експортувати своє та європейське зерно.