Світовий банк заявив про найбільше за 20 років падіння прямих іноземних інвестицій

Потік прямих іноземних інвестицій до країн, які розвиваються, скоротився до найнижчого з 2005 року рівня на тлі збільшення кількості торговельних бар'єрів у світі. Цей показник вважається ключовим рушієм економічного зростання та підвищення рівня життя.

Про це йдеться в новому дослідженні Світового банку, передає Укрінформ.

"Те, що ми бачимо, є результатом державної політики. Не випадково, що прямі іноземні інвестиції падають до нових мінімумів одночасно з рекордно високим державним боргом", – заявив головний економіст і старший віцепрезидент групи Світового банку Індерміт Гілл.

Гілл пояснив, що останніми роками світові уряди були зайняті створенням бар'єрів для інвестицій і торгівлі, коли вони мали би їх усувати.

Відтак, за результатами 2023 року – останнього року, за який були зібрані всі відповідні дані для аналізу, – країни, що розвиваються, отримали лише $435 млрд прямих іноземних інвестицій, і це найнижчий рівень з 2005 року. Водночас тенденція падіння рівня прямих іноземних інвестцій простежується також і з розвиненими країнами.

Однак ці дані не враховують останніх змін щодо встановлення нових торговельних бар'єрів адміністрацією США та реакцією на ці дії в глобальному масштабі.

У зв'язку з цим із 30 червня по 3 липня представники урядів, міжнародних установ, організацій та приватного сектору зустрінуться в Севільї (Іспанія), щоб обговорити, як мобілізувати фінансування для досягнення ключових цілей розвитку. Світовий банк планує представити аналіз щодо політики, необхідної для досягнення таких цілей на тлі сповільнення економічного зростання, рекордного збільшення рівня держборгу та скорочення бюджетів на іноземну допомогу.

Ключовим кроком у цій політиці має стати послаблення інвестиційних обмежень.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання на 2025 рік до 2,3%, зважаючи на посилення торговельних бар'єрів у світі та невизначеності для майже всіх економік. Таким чином глобальне економічне зростання цього року поза періодами рецесії буде найслабшим із 2008 року.

Перед тим Міжнародний валютний фонд заявив, що державний борг країн світу до 2030 року зросте майже до 100% світового ВВП через американські імпортні мита й уповільнення економічного зростання.