У травні доходи Росії впали через ціни на нафту

Доходи Російської Федерації від експорту нафти і нафтопродуктів у травні 2025 року знизилися через падіння цін на $0,48 млрд проти квітня – до $12,6 млрд.

Про це з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) пише The Moscow Times.

Зазначається, що показник травня є на $4 млрд нижчим за рівень травня 2024 року.

Експорт нафти і нафтопродуктів із РФ у травні скоротився на 0,23 млн барелів на добу – до 7,3 млн барелів – і був нижчим за рівень травня 2024 року на 0,38 млн барелів.

Водночас відвантаження російської нафти в травні 2025 року збереглися на рівні попереднього місяця – 4,7 млн б/д, – але були на 0,02 млн б/д нижчими за рівень травня 2024 року.

Експорт нафтопродуктів у травні 2025 року знизився до квітня на 0,2 млн /д, а рік до року – на 0,1 млн б/д, до 2,6 млн барелів, йдеться у публікації.

Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.