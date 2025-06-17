Російський уряд обмежить паралельний імпорт техніки та одягу

Російський уряд до кінця серпня поточного року планує скоротити перелік товарів, які можна ввозити до країни за паралельним імпортом.

Про це повідомив голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов, передає The Moscow Times.

Зокрема, як пояснив Аліханов, ідеться про товари зі сфери "легкої промисловості, радіоелектроніки та інших галузей, де активно відбувається імпортозаміщення", не наводячи конкретних найменувань та категорій товарів.

За словами російського міністра, щомісячний обсяг паралельного імпорту в РФ становить приблизно $2 млрд, а найвищий показник був у грудні 2023 року – $6 млрд. Скорочення ввезення продукції з паралельного імпорту Аліханов пов'язав із розвитком "російських виробництв необхідних товарів, а також поставок продукції, виробленої в дружніх країнах".

У травні російський уряд обмежив ввезення косметичної та парфумерної продукції з "недружніх" країн каналами паралельного імпорту. Виняток стосувався лише лікувальної косметики.

Закон про легалізацію паралельного імпорту до Росії, який передбачає ввезення товарів без згоди правовласника, почав діяти влітку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Росії продажі контрафактної електроніки на маркетплейсах залишаються на рівні від 21% до 54% ​​залежно від категорії пристроїв, хоча й знизилися за 2024 рік на 10%.

Потік контрафакту значно зріс після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року, коли багато популярних брендів пішли з Росії і в країні дозволили паралельний імпорт – ввезення товарів без згоди правовласника. Тоді російська Федеральна митна служба звітувала про майже триразове зростання виявленої контрафактної продукції.