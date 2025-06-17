У Росії закінчилися гроші на ліки для людей із рідкісними хворобами

Бюджет російської державної програми закупівлі ліків для людей із рідкісними хворобами виявився практично вичерпаний. Так, із закладеної на рік суми в 69,1 млрд руб. станом на кінець травня витрачено 67,9 млрд руб.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на лист Всеросійського союзу пацієнтів.

Хоча гроші на програму "14 високовитратних нозологій" де-факто закінчилися, потреби пацієнтів виявилися не закритими – потрібні ліки на суму ще щонайменше 10 млрд руб. Нестачу препаратів Союз фіксує у 28 російських регіонах. Найважча ситуація – із засобами для лікування гемофілії (потрібна закупівля на 4,3 млрд руб.), злоякісних пухлин (3,1 млрд руб.) та розсіяного склерозу (3,2 млрд руб.).

Фінансування відповідної програми не покриває зростання вартості препаратів, і якби програма індексувалася хоча б на рівень інфляції, то поточне фінансування на цей рік було б у розмірі 84,6 млрд пуб. На закупівлі впливають логістичні складнощі та стрибки валютних курсів.

За програмою "14 високовитратних нозологій", що охоплює понад 230 тис. осіб віком від 18 років, федеральний бюджет Росії забезпечує ліками людей із 14 рідкісними та соціально значущими захворюваннями. Втім, коли закінчуються федеральні гроші, ліки має закуповувати влада регіонів. Проте регіональні бюджети менші, а дорогі програми залишають без фінансування базову медичну допомогу громадянам.

У 2024 році 46,5% росіян із рідкісними хворобами вимушено переривали лікування у зв'язку з відсутністю необхідних ліків. Третина опитаних (33,7%) мала паузу в лікуванні тривалістю 1-2 місяці. Про перерву в терапії на 3-4 місяці повідомили 22,8% пацієнтів, на 5-6 місяців – 10,9% учасників проведеного опитування. Понад пів року не отримували лікування майже третина опитаних – 32,6%.

Відсутність ліків стала основною причиною перерви у 70,7% респондентів, а ще 18,5% опитаних зіткнулися з відмовами у проведенні медичних процедур на рівні лікарів та місцевих моз, які посилалися на те, що необхідних медикаментів немає.

У квітні повідомлялося, що влада Росії готується піти на подальше скорочення частки імпортних препаратів у системі державної охорони здоров'я. Так, у переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів, який застосовується в рамках програми державних гарантій безкоштовної медичної допомоги, 90% ліків мають стати російськими.

У січні повідомлялося, що в Росії продовжує скорочуватися кількість доступних ліків. За останній рік із полиць російських аптек зникли 134 життєво важливі препарати. Серед медикаментів, які більше не продаються в РФ, – 20 препаратів проти онкології, 5 антибіотиків, 3 протиепілептичні засоби, а також інсуліни для вагітних, імунодепресанти, препарати проти мігрені, алергії, туберкульозу, ВІЛ та малярії.

У жовтні минулого року повідомлялося, що в російських аптеках стали закінчуватися широко застосовувані антибіотики.