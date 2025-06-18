Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА. Це було вимогою Євросоюзу

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12374-д про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 253 нардепи.

Як наголосив Железняк, законопроєкт передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Одна із співавторок документу, народна депутатка від "Слуга народу" Анастасія Радіна заявила, що реформа агентства принесе до українського бюджету приблизно 600 млн євро фінансової допомоги ЄС у межах Ukraine Facility.