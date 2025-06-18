"Десятки на місяць": Російська влада визнала неможливим зупинити вихід іноземних компаній із РФ

Російський уряд щомісяця розглядає десятки заявок від іноземних компаній, які бажають піти з Росії.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Іван Чебесков, передає The Moscow Times.

"Ми розглядаємо не лише угоди, пов'язані з "виходом" компаній, а й угоди купівлі-продажу нерухомості, виплату дивідендів. У сукупності це не менше 100 заявок на місяць, але якщо говорити про угоди "на вихід", то їх десятки", – сказав Чебесков.

За його словами, останнім часом потік заявок від охочих залишити російський ринок зменшився, але не сильно, навіть на тлі посилення умов виходу. Так, восени минулого року російський уряд вимагав від іноземного бізнесу, що покидає Росію, продавати свої активи не більше ніж за 40% від ринкової вартості і перераховувати як "добровільний" внесок до бюджету ще 35% від ціни угоди.

На думку Чебескова, уповільнити темпи виходу з Росії іноземних компаній допомогла "геополітика", зокрема, переговори стосовно начебто закінчення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

"Зрозуміло, що вони, напевно, хочуть якісь економічні вигоди з цього отримати", – зазначив Чебесков, при цьому визнавши, що, незважаючи на заяви російської влади, поки жодна іноземна компанія, що пішла, не подала в уряд РФ заявку на повернення.

"Були точкові заявки щодо покупок нових російських активів іноземними компаніями, які вже працюють у Росії. Заявки від компаній, що пішли, ми поки не бачимо", – пояснив Чебесков.

Він також нагадав, що повернутися на російський ринок іноземний бізнес зможе лише за дотримання певних критеріїв, які будуть жорсткішими, ніж до 2022 року: наприклад, не діятимуть опціони на зворотний викуп, якщо вони передбачають неринкові умови. Для кожної галузі буде запроваджено індивідуальні вимоги для "входу" іноземців, які розроблять російські Мінпромторг, Мінсільгосп, Мінтранс та Міненерго.

"Хочеш у нас збирати автомобілі – має бути високий рівень локалізації, має бути використання російських технологій, комплектуючих. Якщо ти відкриваєш якесь суттєве виробництво, мусиш брати у партнери російського акціонера", – розповів Чебесков.

Також, за його словами, влада РФ дивитиметься, як саме іноземці йшли з Росії і на що вони витратили кошти від продажу бізнесу.

Раніше стало відомо, що влада Росії готується позбавити іноземні компанії, що пішли з країни, права на зворотний викуп своїх активів, який вони передбачали, коли продавали бізнес.

До того перший заступник голови Центробанку Росії Владімір Чистюхін заявив, що практичних кроків від нерезидентів щодо повернення на ринок РФ немає – був інтерес, проте зараз усі займають вичікувальну позицію.

У грудні минулого року російський президент Владімір Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій.