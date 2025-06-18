Знайти нові ринки для експорту молочної продукції без "торговельного безвізу" з ЄС буде важко, – СМПУ

Із закінченням 5 червня дії автономних торговельних преференцій (АТМ), які передбачали скасування обмежень для експорту українських товарів в Євросоюз, вітчизняній молочній галузі доведеться розраховувати на внутрішній ринок та шукати нові ринки для зовнішніх поставок.

Про це йдеться у матеріалі "БізнесЦензора".

Водночас, як наголошують аналітики Спілки молочних підприємств України, сподіватися на різке зростання доходів населення або повернення українців з-за кордону, що могло б збільшити внутрішні попит на молокопродукти, – підстав немає. Тому молочники змушені шукати нові виходи для експорту своєї продукції.

Але, за їхніми смловами, швидко переорієнтуватися на інші ринки не вдасться.

"Ті ж білоруси та росіяни останнім часом активно вкладаються у молочне скотарство та просувають свої молочні продукти, зокрема на ринки Середньої Азії та Кавказу, на яких ми раніше були представлені значно більшими за нинішні обсягами. Їхня задача – вибити нас з цих ринків", – наголошує керівник аналітичного відділу СМПУ Леонід Тулуш.

При цьому агресорам легше у плані логістики, тоді як українським постачальникам доводиться витрачатись на дорогу автомобільну логістику з величезним "крюком", внаслідок чого продукція стає або є неконкурентоспроможною за ціною, або відповідні продажі не приносять прибутків.

"Фактично, зовнішні ринки молокопродуктів вже сформовані і кудись "втиснутись", зокрема на перспективний ринок Південно-Східної Азії, Україні буде досить складно", – додає аналітик.

