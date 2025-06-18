"Інтерпайп" оцифрував замовлення: клієнти зможуть стежити за виробництвом і доставкою продукції онлайн

Українська промислова компанія "Інтерпайп" запустила цифрову платформу, яка дозволяє клієнтам у реальному часі відстежувати виробництво та доставку своєї продукції.

Про це пише Forbes.

Зокрема, завдяки особистому кабінету, користувачі можуть бачити не лише залишки продукції на складах, а й контрольовано планувати поставки, переглядати документи онлайн та слідкувати за статусом замовлення.

"Це ключовий інструмент для європейського ринку. За останні кілька років ми стали найбільшим імпортером безшовних лінійних гарячекатаних труб на ринок Європейського Союзу й наразі маємо 270 активних замовників. Кожному з них вкрай важливо знати точний час прибуття машини, щоб заздалегідь забронювати місце на складі", – розповів директор із продажу труб у Європі Іван Мазанка.

Відстежувати маршрут вантажу з заводу до складу клієнта "Інтерпайпу" дозволяє система GPS-трекінгу.

"Навіть перебуваючи за сотні кілометрів від заводу, клієнт отримує повний контроль над своєю логістикою. Просто сидячи біля комп'ютера він бачить, коли автомобіль чи корабель із його продукцією прибуде на склад – ми можемо прогнозувати час доставки з точністю до годин", – пояснив менеджер проєкту Олександр Новиков.

Онлайн-платформа також дає змогу стежити за виробництвом у режимі реального часу.

"Замовити труби чи колеса значно важче, ніж просто купити щось у інтернет-магазині. Проте ми зробили цей процес легким і прозорим для клієнта", – сказав IT‐директор "Інтерпайп" Сергій Саєвич.

Уже створено понад 165 клієнтських акаунтів, але в наступному році на такий формат спілкування планують перевести абсолютно всіх партнерів.

Раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт та поставила їх клієнту у Туреччині.

До того "Інтерпайп" розпочав поставки труб для проєкту в соляній промисловості в Італії (провінція Піза, регіон Тоскана).