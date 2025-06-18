"Укрзалізниця" втратить ринок контейнерних перевезень, якщо підвищить тарифи, – Maersk Ukraine

Після завершення війни Росії проти України очікується суттєве зростання обсягів імпортних перевезень, і це може стати драйвером розвитку української логістики. Але якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на ці види перевезень, вона втратить ринок.

Про це заявив генеральний директор Maersk Ukraine Роман Колоянов, передає Rail Insider.

За словами Колоянова, підвищення тарифів унеможливить конкуренцію залізниці з автотранспортом, особливо в інтермодальному сегменті, адже навіть за чинними тарифами перевезення між портами великої Одеси та Києвом залізниця програє в конкуренції з автотранспортом.

"Якщо тарифи ще підвищаться, то перевезення контейнерів залізницею припиниться. Тому що залізниця не зможе конкурувати з автотранспортом", – підкреслив Колоянов.

Особливе занепокоєння, на його думку, викликає можливий вплив підвищених тарифів на мережу "сухих портів", яка вже активно функціонує і використовується у логістичних ланцюжках Maersk – адже якщо залізниця буде підвищувати тарифи, то вся мережа втратить сенс.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" розглядає можливість збільшення вартості перевезень вантажів у контейнерах із вагою понад 26 тонн. Головна мета ініціативи – вирівняти вартість перевезень зернових вантажів у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі (зерновозах).

Представники бізнесу виступили проти такої ініціативи і звернулися до віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з проханням не допустити здорожчання контейнерних перевезень.

"Ця ініціатива викликала обурення контейнерного ринку. Стандартні контейнери перевезення ніяк не конкурують із перевезенням зерна в хоперах, це стосується виключно спеціалізованих приватних залізничних контейнерів підвищеної місткості, що використовуються для перевезень зерна з України до ЄС. Але ініціатива "Укрзалізниці" може зашкодити перевезенню звичайних морських контейнерів. До того ж вона суперечить стандарту нарахування тарифу на рівні вагону, а не тоннажу", – зауважив Колоянов.

Раніше також стало відомо, що "Укрзалізниця" хоче запровадити так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів в українські порти. У Федерації роботодавців транспорту України заявили, що таке підвищення – це штучне вирівнювання умов конкуренції та втручання у економіку, яке відкриває шлях до корупції.