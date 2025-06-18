Переробна промисловість та торгівля за рік збільшили сплату податків на третину. Які галузі також у лідерах?

Лідерами сплати податків в Україні за січень-травень 2025 року стали підприємства переробної промисловості та торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України.

Так, за п'ять місяців цього року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на суб'єктм господарювання в таких галузях:

"Переробна промисловість" – 17,6%;

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 17,2%;

"Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,7%;

"Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – 9,1%.

Найбільше зростання сплати за означений період порівняно з торішнім спостерігалося в таких галузях:

"Переробна промисловість" – зростання на 38,1%, або +41,1 млрд грн;

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 29,3%, або +32,8 млрд грн;

"Державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування" – зростання на 30,5%, або +23 млрд грн;

"Поставки електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря" – зростання на 42,3%, або +16,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн податку на додану вартість. Це на 23,8%, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Також стало відомо, що за січень-травень 2025 року надходження до загального фонду держбюджету України за платежами, що адмініструє Державна податкова служба, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 року.