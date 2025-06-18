БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Переробна промисловість та торгівля за рік збільшили сплату податків на третину. Які галузі також у лідерах?

Переробна промисловість та торгівля України за рік збільшили сплату податків на третину

Лідерами сплати податків в Україні за січень-травень 2025 року стали підприємства переробної промисловості та торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України.

Так, за п'ять місяців цього року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на суб'єктм господарювання в таких галузях:

  • "Переробна промисловість" – 17,6%;
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 17,2%;
  • "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,7%;
  • "Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – 9,1%.

Найбільше зростання сплати за означений період порівняно з торішнім спостерігалося в таких галузях:

  • "Переробна промисловість" – зростання на 38,1%, або +41,1 млрд грн;
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 29,3%, або +32,8 млрд грн;
  • "Державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування" – зростання на 30,5%, або +23 млрд грн;
  • "Поставки електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря" – зростання на 42,3%, або +16,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн податку на додану вартість. Це на 23,8%, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Також стало відомо, що за січень-травень 2025 року надходження до загального фонду держбюджету України за платежами, що адмініструє Державна податкова служба, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 року.

бюджет (1903) податки (2588) Державна податкова служба (439)
