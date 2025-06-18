Росіянам і білорусам заблокували один із найпопулярніших онлайн-перекладачів

Популярний онлайн-перекладач зі штучним інтелектом DeepL більше не працює у Росії та Білорусі, а замість перекладу користувачі бачать повідомлення про те, що "сервіс недоступний у вашому регіоні".

Про це пише The Moscow Times.

У компанії не пояснили причин обмеження доступу, при цьому застосунок сервісу також не працює.

Онлайн-перекладач DeepL, заснований у 2017 році, належить німецькій компанії зі штаб-квартирою в Кельні. Компанію створив польський бізнесмен Ярослав Кутиловскі, який водночас є її гендиректором. Вартість DeepL перевищує $1 млрд, і компанія залучила 100 млн євро від європейських інвесторів.

У 2022 році на тлі початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України DeepL додала українську мову у свій сервіс перекладу, яка стала тоді 29 доступною мовою.

"Українська стала найпопулярнішою мовою серед користувачів, тому команда інженерів та лінгвістів DeepL прискорила розробку та запуск, щоб зробити це якнайшвидше", – зазначали тоді в компанії.

У перекладах DeepL використовується технологія нейронних мереж, яка розпізнає лінгвістичні тонкощі, щоби переклади виглядали природно. Сервіс став особливо популярним завдяки якісному перекладу технічних, юридичних і ділових текстів. Часто він перевершував Google Translate та інші аналоги.

Раніше стало відомо, що російська влада в 2024 році встановила рекорд за заблокованими інтернет-ресурсами: доступ був обмежений до більш ніж 417 тис. сторінок. Загалом за рік під блокування потрапило близько 523 тис. ресурсів, із яких приблизно 106 тис. пізніше розблокували. Таким чином, понад 417 тис. сайтів залишаються недоступними на даний момент.

Згодом стало відомо, що частка росіян, які використовують VPN-сервіси на тлі блокувань і збоїв рунету, в березні цього року зросла до 36%. Порівняно з з березнем минулого року цей показник збільшився на 13%.