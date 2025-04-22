Майже 40% росіян використовують VPN-сервіси після блокування YouTube у Росії

Частка росіян, які використовують VPN-сервіси на тлі блокувань і збоїв рунету, в березні цього року зросла до 36%. Порівняно з з березнем минулого року цей показник збільшився на 13%.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на опитування російського "Левада-Центру".

Як зазначається, 20% опитаних зазначили, що сидять в інтернеті з VPN регулярно (майже вдвічі більше, ніж роком раніше), ще 16% застосовують його іноді, а 31% респондентів знають про таку можливість, але поки її не використовують.

Найбільше використовують технології для обходу блокувань ті, хто отримує новини на YouTube (62%) та в Telegram (56%), а також молоді люди до 24 років, забезпечені росіяни та респонденті, які мають дипломи про вищу освіту, а також "опозиційно налаштовані громадяни".

Як свідчить опитування, за попередній місяць на 11% за рік зросла частка росіян, які стикаються з відсутністю доступу до інтернету, – таких тепер 33%. Кожен десятий не міг увійти до мережі регулярно, 14% опитаних – кілька разів за березень, 7% – 1-2 рази.

У середині березня повідомлялося, що трафік американського відеохостингу YouTube у Росії скоротився майже вдвічі після нового етапу блокування, що розпочався у грудні 2024 року.

Наприкінці минулого року трафік відеохостингу YouTube в Росії звалився до 20% від нормального стану. Це стало новим мінімумом для країни.

Нагадаємо, до 3 серпня минулого року YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube.

Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

У лютому 2025 року повідомлялося, що зусилля російської влади щодо переманювання користувачів у російські "вбивці" американського відеосервісу YouTube провалилися, і це фактично підтвердили в Мінцифри РФ. Так, за словами глави Департаменту розвитку масових комунікацій Мінцифри Росії Єкатеріни Ларіної, на російських сервісах не вистачає "цікавого глядачам" контенту. Крім того, російські платформи мали зустріти нових користувачів "більш гостинно".