Рада ухвалила поправки щодо податкових пільг для військовослужбовців-ФОПів
Верховна Рада ухвалила поправки, які вирішують низку податкових проблем військових-підприємців.
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Зокрема, ФОП-контрактники звільняються від сплати ПДФО, єдиного податку, військового збору та ЄСВ.
Податкова служба автоматично отримуватиме дані про військових-ФОПів і автоматично застосовуватиме звільнення. Обмеження в 10 днів на подання відповідних документів повністю скасовано.
Також після демобілізації військові-підприємці матимуть 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників без штрафів і пені.
Читайте також: В Україні кількість відкритих ФОП перевищує кількість закритих, – Гетманцев
Водночас увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.
Крім того, ДПС зобов'язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання, якщо її скасували через борг. Якщо у податкової немає інформації про ФОП-військового, можна подати заяву без обмеження у часі зі збереженням усіх прав.
Раніше повідомлялося, що станом на травень 2025 року 1,29 млн фізосіб-підприємців мають податкові борги перед державою на понад 13 млрд грн. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Законі України "Про запобігання корупції" (ст. 25), яка передбачає що "Особи, які перебувають на військовій службі, не мають права займатися підприємницькою діяльністю або бути членами органів управління підприємств, якщо це створює ризик конфлікту інтересів". Конституція України (ст. 65) підкреслює, що обов'язок захищати державу є першочерговим завданням військовослужбовця.