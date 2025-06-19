Рада ухвалила поправки щодо податкових пільг для військовослужбовців-ФОПів

Верховна Рада ухвалила поправки, які вирішують низку податкових проблем військових-підприємців.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Зокрема, ФОП-контрактники звільняються від сплати ПДФО, єдиного податку, військового збору та ЄСВ.

Податкова служба автоматично отримуватиме дані про військових-ФОПів і автоматично застосовуватиме звільнення. Обмеження в 10 днів на подання відповідних документів повністю скасовано.

Також після демобілізації військові-підприємці матимуть 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників без штрафів і пені.

Водночас увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

Крім того, ДПС зобов'язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання, якщо її скасували через борг. Якщо у податкової немає інформації про ФОП-військового, можна подати заяву без обмеження у часі зі збереженням усіх прав.

Раніше повідомлялося, що станом на травень 2025 року 1,29 млн фізосіб-підприємців мають податкові борги перед державою на понад 13 млрд грн. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.