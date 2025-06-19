"Укрзалізниця" обіцяє збільшити швидкість вантажних перевезень

"Укрзалізниця" переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, що дозволить зробити використання вагонів компанії значно вигіднішим для клієнтів. Таким чином, перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже й менше сплачуватимуть за користування вагонами.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Оновлені показники швидкості встановлено на основі детального аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі 2025 року. Зокрема, було виявлено, що для низки типів рухомого складу фактична середньодобова швидкість суттєво перевищує чинні нормативи. Нові значення набрали чинності з 16 червня й діятимуть до 31 грудня 2025 року", – сказано в повідомленні.

Оновлені швидкісні нормативи охоплюють такі типи рухомого складу власності "Укрзалізниці": зерновози, цистерни, криті вагони, цементовози, переобладнаний спеціалізований рухомий склад, контрейлерні та фітингові платформи.

Наприклад, для фітингових платформ нові показники швидкості встановлено на такому рівні.

внутрішні та імпортні перевезення: вагонна/контейнерна відправка – 170 км/добу (було: 154 км/добу), маршрутні або контейнерні поїзди – 197 км/добу (було: 154 км/добу);

експорт через сухопутні прикордонні переходи: вагонна/контейнерна відправка – 213 км/добу (було: 139 км/добу), маршрутні або контейнерні поїзди – 213 км/добу (було: 139 км/добу);

перевезення до припортових станцій: вагонна/контейнерна відправка – 182 км/добу (було: 156 км/добу), маршрутні або контейнерні поїзди – 264 км/добу (було: 156 км/добу).

"У середньому для такого рухомого складу швидкість у русі виросте в середньому на 38%. Це дозволить вантажовідправнику доставляти вантаж за меншу кількість діб використання вагона "Укрзалізниці", що прямо знижує витрати на логістику й сприятиме розвитку контейнерних перевезень як територією України, так і до інших країн", – підсумували в компанії.

Як повідомлялося, наприкінці травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити Міністерству розвитку громад та територій для "Укрзалізниці" 4,4 млрд грн дотації, зокрема для забезпечення перевезень з територій, де тривають бойові дії.

У лютому Кабмін дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні інвестиції без затвердженого фінансового плану на 2025 рік. Серед іншого, кошти підуть на капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн, розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн, безпеку та захист персоналу – 213 млн грн, а також завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" є найбільшим роботодавцем України – в компанії працює 178 616 працівників, свідчать підрахунки "Опендатабот". Утім, за минулий рік компанія втратила понад 9 тис. працівників – штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тис. працівників.