У повторному конкурсі на управителя ТРЦ "Гулівер" у центрі Києва знову перемогла компанія, пов’язана з Поліщуком

За результатами другого конкурсу на відбір управителя ТРЦ "Гулівер" в центрі Києва найбільш економічно вигідну пропозицію зробило ТОВ "БК Міленіум".

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Цей учасник вже брав участь у минулому конкурсі, але тоді його кандидатура була відхилена через порушення антикорупційного законодавства. А саме: директор ТОВ "БК Міленіум" одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це будь-яких законних повноважень", – зазначається у повідомленні.

Другим учасником відбору було ПП "Лімекс Експрес Київ", а третім – ТОВ "Алакор Сіті", пропозицію якого АРМА також відхилила під час минулого конкурсу через те, що бенефіціаром компанії був резидент РФ.

В АРМА додали, що наразі відбувається детальна перевірка тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та РФ.

Як повідомлялося, АРМА вже двічі скасовувало конкурс з відбору управителя для арештованого торгово-офісного центру "Гулівер" у центрі Києва після того, як за результатами перевірки відхилило заявки всіх претендентів, оскільки вони виявилися пов’язаними з реальним власником "Гулівера" – Віктором Поліщуком, щодо якого президент Володимир Зеленський запровадив у квітні санкції.

Зокрема, АРМА відхилила заявку ТОВ "БК "Міленіум" на управління арештованим ТРЦ після того, як журналісти з’ясували, що ця фірма пов’язана з реальним власником "Гулівера" – Віктором Поліщуком. Водночас засновник ТОВ "БК "Міленіум"" Володимир Мєчов це заперечував.

Чому арештували ТРЦ "Гулівер"

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. У пресслужбі ТРЦ тоді повідомляли про намір власника оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції. А у жовтні того ж року відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 мільярда гривень.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Сам Поліщук публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість надають фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".