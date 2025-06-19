"Енергоатом" замовив транспортні контейнери для ядерного палива за 213 мільйонів

"Енергоатом" 9 червня уклав угоду зі шведською компанією Westinghouse Electric Sweden AB про закупівлю транспортних пакувальних комплектів для свіжого ядерного палива на $5,15 млн, або 213,13 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомлється, за два роки "Енергоатом" має отримати 12 транспортних пакувальних комплектів Traveller VVER для неопромінених ядерних паливних збірок.

В обґрунтуванні сказано, що вони сертифіковані в Україні.

Комплекти потрібні на випадок виникнення потреби в міжстанційному перевезенні ядерного палива Westinghouse.

Товар може надати тільки виробник, тому конкуренція відсутня з технічних причин. Договір не оприлюднено через гриф "Комерційна таємниця".

Компанія Westinghouse Electric Sweden AB є швецькою філією американської компанії Westinghouse Electric Company.

Раніше повідомлялося, що філія "Енергоатома" купила позашляховики Skoda Kodiaq по 2,49 млн грн нібито для ліквідації радіаційних аварій.

До того "Енергоатом" за результатами тендеру замовив румунській компанії Stalmetinvest SRL акумуляторних батарей на 2,2 млн євро, або 105,11 млн грн.