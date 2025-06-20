У МВС нагадали про нові вимоги до обов’язкового техконтролю з 1 липня

Із 1 липня в Україні запрацюють нові вимоги до проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону нагадав заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

За його словами, відповідні зміни покликані наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

Головне нововведення – запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю. Кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес проведення огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб’єкт господарювання повинен встановити додаткові.

Крім того, чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій. Зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.

"Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", – зазначив Сорока.

Він також додав, що в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю.

"Ці пункти техконтролю вже оснащені необхідними камерами і працюють у тестовому режимі – надсилають відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС, аби узгодити, чи відповідає зйомка вимогам і чи дійсно відображає весь процес технічного контролю", – пояснив заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Перелік категорій транспорту, для яких обов’язковий технічний контроль залишається актуальним, не змінився. Його мають проходити:

легкові авто, що використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації – щороку;

автобуси, транспортні засоби, що перевозяться небезпечні вантажі – двічі на рік.

При цьому легкові авто, що належать фізичним особам і не використовуються для отримання прибутку, техогляд проходити не зобов’язані.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення, протокол технічного контролю анулюється. Про це повідомляють власнику автомобіля.

У разі експлуатації авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія на 340 грн.

Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями – штраф у розмірі близько 1400 грн.

Як повідомлялося, в Україні водіям авто тепер заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини на вулицях та в інших громадських місцях.