Через ворожі удари Україна змушена імпортувати більше газу, – Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна буде забезпечена обсягом газу, необхідним для проходження опалювального сезону. Але імпорт зростає.

Про це він повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Зокрема, за словами міністра, буде забезпечено як громадян, так і бізнес. Також буде обсяг додаткового газу, який, за потреби, використають для генерації електроенергії.

"Через ворожі удари по видобутку газу, по сховищах ситуація, дійсно, складна. Безумовно, в цьому році будемо імпортувати набагато більше газу. Мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України, – це 4,6 млрд кубометрів. На сьогодні законтрактовано 2,9 млрд кубометрів саме імпортного газу, який буде закачано у сховища. Ці контракти підтверджені фінансово", – наголосив міністр енергетики.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.