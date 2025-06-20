Втрати пшениці в окремих регіонах сягають 100%: Аграрії просять уряд про допомогу

Понад двадцять провідних аграрних асоціацій звернулися до уряду листом, у якому заявляють про критичну ситуацію в сільському господарстві внаслідок аномальної посухи, весняних заморозків та обмеження з боку ЄС на український аграрний експорт.

Про це повідомили у Всеукраїнській аграрній раді.

Відповідний лист українські аграрії направили до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Зокрема, вони закликають:

розробити та впровадити механізм прямої державної дотації на один гектар втрачених посівів для постраждалих господарств;

передбачити в державному бюджеті на 2026 рік гроші на запуск державної програми страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

Аграрії також заявили про готовність працювати з урядом над реалістичними рішеннями, щоб не допустити ще глибшої кризи в одному з ключових секторів української економіки, що забезпечує до 59% валютних надходжень у країну.

Згідно з даними, наведеними у зверненні, найбільшої шкоди зазнали аграрні господарства південних і східних регіонів, зокрема Херсонської та Дніпропетровської областей. Через тривалу відсутність опадів та відсутність доступу до зрошення (внаслідок знищення Каховської ГЕС), врожай на десятках тисяч гектарів загинув повністю або частково.

"За результатами опитування, проведеного Всеукраїнською аграрною радою серед аграріїв Херсонщини, в регіоні загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів. На значних площах втрати врожаю ключової для продовольчої безпеки культури – пшениці – сягають від 50% до 100%", – йдеться у зверненні.

Організації також наголошують, що переважна більшість цих посівів не була застрахована, оскільки через війну в Україні аграрне страхування практично не працює, а фінансове становище господарств у прифронтових зонах не дозволяє самостійно нести ризики стихійних лих.

Водночас українські аграрії зіштовхнулися із новими торговельними бар’єрами на ринку Євросоюзу. Із 6 червня 2025 року ЄС запровадив обмеження на імпорт української агропродукції. Це суттєво зменшило можливості експорту і посилило тиск на внутрішні ціни.

Крім того, у листі зазначено, що вже четвертий рік поспіль скорочуються площі посівів зернових культур (у 2024 році – на 21% менше, ніж у 2021-му), а також валовий збір (мінус 27% порівняно з 2021 роком). Виробництво пшениці, за прогнозом USDA, у 2025 році становитиме близько 23 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що експорт борошна та круп із України в Євросоюз опинився під загрозою при тому, що 75% їхнього експорту припадає на ЄС.

У лютому міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна розглядає економічну зону Суецького каналу для створення продовольчого хабу в Єгипті.